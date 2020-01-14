В Украине хотят повысить до 34 тысяч штрафы за неправильную парковку
Об этом пишет delo.ua.
Законопроект предусматривает, в частности, увеличение штрафа за стоянку в запрещенном месте с 510 грн до 3400 грн.
За остановку на местах для водителей с инвалидностью предусматривается штраф в 34 тыс. грн.
Также 34 тыс. грн придется заплатить тем автомобилистам, кто без оснований использует знак "водитель с инвалидностью".
Согласно законопроекту, 70% этой суммы будет идти в местные бюджеты, чтобы местная власть делала разметку в местах парковки.
Разметку тоже хотят изменить. Сплошная желтая линия, которая используется в разметке для обозначения запрета остановки, мало выделяется на дороге, говорится в пояснительной записке к проекту. Поэтому разметку сделают более контрастной по размеру, форме и цвету.
"Соответствующая дорожная разметка наносится в форме треугольников желтого цвета с основанием 1 м и высотой 0,5 м", - говорится в проекте.
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