В Украине хотят повысить до 34 тысяч штрафы за неправильную парковку

14 января, 2020, 13:30

Законопроект №2628, которым предлагается существенно увеличить штрафы за неправильную парковку автомобиля, уже передали на рассмотрение в профильные комитеты

Об этом пишет delo.ua.

Законопроект предусматривает, в частности, увеличение штрафа за стоянку в запрещенном месте с 510 грн до 3400 грн.

За остановку на местах для водителей с инвалидностью предусматривается штраф в 34 тыс. грн.

Также 34 тыс. грн придется заплатить тем автомобилистам, кто без оснований использует знак "водитель с инвалидностью".

Согласно законопроекту, 70% этой суммы будет идти в местные бюджеты, чтобы местная власть делала разметку в местах парковки.

Разметку тоже хотят изменить. Сплошная желтая линия, которая используется в разметке для обозначения запрета остановки, мало выделяется на дороге, говорится в пояснительной записке к проекту. Поэтому разметку сделают более контрастной по размеру, форме и цвету.

"Соответствующая дорожная разметка наносится в форме треугольников желтого цвета с основанием 1 м и высотой 0,5 м", - говорится в проекте.