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Espreso.tvОбществоВ Страсбурге возле Европарламента албанец совершил самоподжог, - СМИ

В Страсбурге возле Европарламента албанец совершил самоподжог, - СМИ

Во вторник, 14 января, в Страсбурге у здания Европарламента совершил попытку самосожжения

Об этом сообщает французское издание France Bleu .

Инцидент произошел около 16:00 по местному времени. По данным издания, мужчина является албанцем по происхождению.

Мужчина облил себя бензином и поджег, в результате чего получил сильные ожоги рук и лица. Причины попытки самосожжения пока неизвестны.

Во время инцидента неподалеку проходила демонстрация выходцев из Гвинеи, активисты которой успели спасти мужчину. Пострадавший госпитализирован в университетскую больницу Отпьер.

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