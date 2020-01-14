В Страсбурге возле Европарламента албанец совершил самоподжог, - СМИ

14 января, 2020, 21:22

Во вторник, 14 января, в Страсбурге у здания Европарламента совершил попытку самосожжения

Об этом сообщает французское издание France Bleu .

Инцидент произошел около 16:00 по местному времени. По данным издания, мужчина является албанцем по происхождению.

Мужчина облил себя бензином и поджег, в результате чего получил сильные ожоги рук и лица. Причины попытки самосожжения пока неизвестны.

Во время инцидента неподалеку проходила демонстрация выходцев из Гвинеи, активисты которой успели спасти мужчину. Пострадавший госпитализирован в университетскую больницу Отпьер.