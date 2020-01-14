В Неаполе столкнулись 3 поезда метро, пострадали по меньшей мере 13 человек
14 января, 2020, 21:58
Во вторник, 14 января, в итальянском Неаполе столкнулись 3 поезда метро, в результате чего пострадали по меньшей мере 13 человек, в том числе машинисты
Об этом сообщает "РБК-Украина" .
Авария произошла между станциями Colli Aminei и Piscinola на наземной участке первой линии метро.
Среди пострадавших пять человек были госпитализированы. В одном из поездов пассажиров не было.
Из-за аварии пришлось остановить движение поездов на "желтой" ветке метро, три ближайшие станции перекрыли, чтобы провести эвакуацию.
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