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Espreso.tvОбществоВ Неаполе столкнулись 3 поезда метро, пострадали по меньшей мере 13 человек

В Неаполе столкнулись 3 поезда метро, пострадали по меньшей мере 13 человек

Во вторник, 14 января, в итальянском Неаполе столкнулись 3 поезда метро, в результате чего пострадали по меньшей мере 13 человек, в том числе машинисты

Об этом сообщает "РБК-Украина" .

Авария произошла между станциями Colli Aminei и Piscinola на наземной участке первой линии метро.

Среди пострадавших пять человек были госпитализированы. В одном из поездов пассажиров не было.

Из-за аварии пришлось остановить движение поездов на "желтой" ветке метро, три ближайшие станции перекрыли, чтобы провести эвакуацию.

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