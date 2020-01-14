В метро Неаполя столкнулись поезда, есть пострадавшие

14 января, 2020, 14:32

В результате столкновения трех поездов метро в итальянском городе Неаполь госпитализированы пять человек

Об этом сообщает ANSA .

"Пять человек были госпитализированы для получения медицинской помощи после столкновения трех поездов в метро Неаполя во вторник", - говорится в сообщении.

Никто из пострадавших не находится в тяжелом состоянии.

Сам инцидент произошел возле станции Пицинола.