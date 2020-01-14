В метро Неаполя столкнулись поезда, есть пострадавшие
14 января, 2020, 14:32
В результате столкновения трех поездов метро в итальянском городе Неаполь госпитализированы пять человек
Об этом сообщает ANSA .
"Пять человек были госпитализированы для получения медицинской помощи после столкновения трех поездов в метро Неаполя во вторник", - говорится в сообщении.
Никто из пострадавших не находится в тяжелом состоянии.
Сам инцидент произошел возле станции Пицинола.
Читайте также
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
-
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
Читайте также
-
-
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие