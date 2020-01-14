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Espreso.tvОбществоВ метро Неаполя столкнулись поезда, есть пострадавшие

В метро Неаполя столкнулись поезда, есть пострадавшие


фото: ansa.it
В результате столкновения трех поездов метро в итальянском городе Неаполь госпитализированы пять человек

Об этом сообщает ANSA .

"Пять человек были госпитализированы для получения медицинской помощи после столкновения трех поездов в метро Неаполя во вторник", - говорится в сообщении.

Никто из пострадавших не находится в тяжелом состоянии.

Сам инцидент произошел возле станции Пицинола.

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