В лучших традициях UFC: Беленюк отреагировал на драку украинских и грузинских борцов в Турции

14 января, 2020, 13:19

Чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк раскритиковал украинских и грузинских борцов за массовую драку на турнире в Турции

Об этом Беленюк написал в Instagram.

Таким образом двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе отреагировал на инцидент на международном турнире в Стамбуле, где 12 января случилось массовая драка с участием украинских и грузинских спортсменов, которая началась из-за конфликта представителя нашей команды Хасана Закариева с соперником.

"Произошла массовая драка на турнире Yasar Dogu в Турции, с участием украинского и грузинского борцов! Так вот, у меня не столько вопрос к спортсменам, которые не сдержали эмоций и начали бить друг друга в лучших традициях UFC (молодые, горячие, не всегда темперамент и желание победить любой ценой удается обуздать в угоду здравому смыслу), сколько вопрос к секундантам, которые не только не стали разнимать спортсменов, а сами бросились в рукопашную", - написал Беленюк.

По словам спортсмена, который является народным депутатом, подобное поведение негативно отражается на имидже вида спорта в целом.

"Секундант - это, как правило, тренер, или старший товарищ, который должен подсказывать своему спортсмену, контролируя ситуацию холодной головой, учитывая, что находится вне схватки и может трезво реагировать на происходящее. К сожалению, здесь мы такого не наблюдаем, а подобные вещи негативно сказываются на имидже нашего вида спорта! Давайте стараться держать себя в руках ", - призвал Беленюк.