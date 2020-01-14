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Espreso.tvСпортВ лучших традициях UFC: Беленюк отреагировал на драку украинских и грузинских борцов в Турции

В лучших традициях UFC: Беленюк отреагировал на драку украинских и грузинских борцов в Турции


фото: viva.ua
Чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк раскритиковал украинских и грузинских борцов за массовую драку на турнире в Турции

Об этом Беленюк написал в Instagram.

Таким образом двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе отреагировал на инцидент на международном турнире в Стамбуле, где 12 января случилось массовая драка с участием украинских и грузинских спортсменов, которая началась из-за конфликта представителя нашей команды Хасана Закариева с соперником.

"Произошла массовая драка на турнире Yasar Dogu в Турции, с участием украинского и грузинского борцов! Так вот, у меня не столько вопрос к спортсменам, которые не сдержали эмоций и начали бить друг друга в лучших традициях UFC (молодые, горячие, не всегда темперамент и желание победить любой ценой удается обуздать в угоду здравому смыслу), сколько вопрос к секундантам, которые не только не стали разнимать спортсменов, а сами бросились в рукопашную", - написал Беленюк.

По словам спортсмена, который является народным депутатом, подобное поведение негативно отражается на имидже вида спорта в целом.

"Секундант - это, как правило, тренер, или старший товарищ, который должен подсказывать своему спортсмену, контролируя ситуацию холодной головой, учитывая, что находится вне схватки и может трезво реагировать на происходящее. К сожалению, здесь мы такого не наблюдаем, а подобные вещи негативно сказываются на имидже нашего вида спорта! Давайте стараться держать себя в руках ", - призвал Беленюк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчера состоялась массовая драка на турнире "Yasar Dogu" в Турции, при участие украинского и грузинского борцов! Так вот, у меня НЕ столько вопрос к спортсменам, Которые НЕ сдержалы эмоций и начали быть друг друга в лучших традициях UFC (молодые, горячие, не всегда темперамент и желание победить любой ценой удаётся укротить в соглашение здравому смыслу), сколько вопрос к секундантам, Которые Не только не стали разными спортсменов, а сами бросились в рукопашную ... Секундант - это, как правило, тренер, либо старший товарищ, який должен подсказывать своему спортсмену, контролирую ситуацию холодной головой, Учитывая, что находится вне схватки и может трезво ре Гиров на происходящее .. Увы .. здесь мы такого не наблюдаем, а подобные вещи негативно сказываются на имидж нашего вида спорта! Давайте стараться держать себя в руках;) # всемспорт

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

 

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