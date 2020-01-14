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Espreso.tvОбществоВ Германии проходят полицейские рейды в 4 землях: обыскивают чеченских исламистов

В Германии проходят полицейские рейды в 4 землях: обыскивают чеченских исламистов


фото: reuters
Немецкая полиция при поддержке правоохранительных органов других стран проводит антитеррористические рейды у чеченских исламистов

Об этом сообщает полиция Берлина.

Сообщается, что рейды проходят в Берлине, Людвигсфельде, Хагене и Арнштадте. Обыски проводятся у исламистов чеченского происхождения, которые рассматривали шесть локаций в Берлине как возможные места теракта.

Также сообщается, что о подготовке теракта полиция узнала после изучения телефона одного из подозреваемых. По данным следствия, несколько мужчин в возрасте от 23 до 28 лет подозреваются в подготовке тяжкого преступления. Известно, что у подозреваемых изъяли оружие и информационные носители.

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