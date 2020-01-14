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Espreso.tvОбществоУкрспирт в январе планирует реализовать вдвое больше спирта, чем год назад. Говорят, благодаря борьбе с контрафактом

Укрспирт в январе планирует реализовать вдвое больше спирта, чем год назад. Говорят, благодаря борьбе с контрафактом


фото: rbc
В январе 2020 года производство спирта на государственных спиртовых заводах возрастет почти в 2 раза - до 440,6 тысячи декалитров спирта

Об этом говорится в пресс-релизе государственной компании Укрспирт.

"В январе 2020 года ГП "Укрспирт" официально реализует 440,6 тысячи декалитров спирта. При этом за аналогичный период прошлого года было реализовано лишь 255,17 тысячи декалитров. Это - результат борьбы с производством контрафактной спирта в Украине ", - сообщается на госпредприятии.

Там отмечают, что пока спирт производят 10 спиртовых заводов, в то время как в 2019 году официально работало всего 7 заводов. Увеличение спиртового производства в Укрспирте связывают прежде всего с детенизацией производства - раньше значительная часть спирта продавалась без уплаты налогов и нигде официально не учитывалась.

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