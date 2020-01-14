Украинскую ГТС модернизируют под транзитную мощность 40 млрд кубометров, - Макогон

14 января, 2020, 19:16

Украина планирует переоборудовать газотранспортную систему под транзитную мощность около 40 млрд кубометров

Об этом рассказал гендиректор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон в интервью "Интерфакс-Украина".

"Есть понимание, что, скорее всего, будет плюс-минус 40 млрд (кубометров. - ред.). И под эти мощности мы будем перестраивать систему", - сказал Макогон.

По его словам, вкладывать будут в модернизацию только тех компрессорных станций, которые будут использоваться.

Макогон также отметил, что обязательным будет разрешение на такую оптимизацию со стороны Кабинета Министров.

"Сами трубы выкапывать никто не будет, потому что это экономически нецелесообразно", - отметил Макогон, уточнив, что в трубах будет снижено давление и диагностика будет проводиться реже.

При этом он считает, что транзит российского газа через ГТС Украины в объеме 40 млрд кубометров сохранится и после 2024 года.

По словам Макогона, российский "Северный поток" не имеет такого баланса мощности и гибкости, как украинская ГТС. "Поэтому наша система должна остаться востребованной, если "Газпром" останется основным поставщиком газа в Европу", - пояснил он.