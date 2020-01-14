Украина сильнее России: экс-футболист "Шахтера" хочет, чтобы команды сыграли на Евро-2020
Об этом Ордец, который играет за московское "Динамо", заявил в интервью российскому изданию "Спорт-Экспресс" .
Футболист заявил, что хочет, чтобы Украина и Россия встретились на Евро-2020, ведь это означает, что обе команды не по меньшей мере выйдут в финальной части из группы.
"Во-первых, это означало бы, что команды, как минимум вышли из группы. А, во-вторых, возможно, матч способствовал бы нормализации отношений", - сказал Ордец.
На вопрос, какая сборная сильнее, экс-защитник "Шахтера ответил: "Украинская".
В то же время, он убежден, что российский чемпионат мощнее украинского.
"Сильнее российского чемпионат. В Украине на высоком уровне только "Шахтер" и киевское "Динамо". Да и то у последнего в предыдущие два-три года заметен спад, что-то не идет, постоянно меняются тренеры. Ребята, думаю, не успевают даже перестроиться, как надо привыкать к новым требованиям. Хотя, на кубок с "Шахтером" они всегда здорово играют ", - сказал Ордец.
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- Напомним, 19 июня 2019 года московское "Динамо" объявила о трансфере Ивана Ордеца .
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