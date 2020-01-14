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Espreso.tvСпортУкраина сильнее России: экс-футболист "Шахтера" хочет, чтобы команды сыграли на Евро-2020

Украина сильнее России: экс-футболист "Шахтера" хочет, чтобы команды сыграли на Евро-2020


фото: sport-express.ru
Бывший защитник "Шахтера" Иван Ордец заявил, что сборная Украины сильнее России и выразил надежду, что команды встретятся на Евро-2020

Об этом Ордец, который играет за московское "Динамо", заявил в интервью российскому изданию "Спорт-Экспресс" .

Футболист заявил, что хочет, чтобы Украина и Россия встретились на Евро-2020, ведь это означает, что обе команды не по меньшей мере выйдут в финальной части из группы.

"Во-первых, это означало бы, что команды, как минимум вышли из группы. А, во-вторых, возможно, матч способствовал бы нормализации отношений", - сказал Ордец.

На вопрос, какая сборная сильнее, экс-защитник "Шахтера ответил: "Украинская".

В то же время, он убежден, что российский чемпионат мощнее украинского.

"Сильнее российского чемпионат. В Украине на высоком уровне только "Шахтер" и киевское "Динамо". Да и то у последнего в предыдущие два-три года заметен спад, что-то не идет, постоянно меняются тренеры. Ребята, думаю, не успевают даже перестроиться, как надо привыкать к новым требованиям. Хотя, на кубок с "Шахтером" они всегда здорово играют ", - сказал Ордец.

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