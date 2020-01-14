Украина попала в топ-5 крупнейших экспортеров курятины в мире, - Милованов
14 января, 2020, 13:59
Данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства свидетельствуют, что Украина вошла в топ-5 крупнейших в мире экспортеров курятины
Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов.
"Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров курятины. Опережают Украину Бразилия, ЕС и Таиланд ", - сообщил Милованов.
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