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Espreso.tvОбществоУкраина попала в топ-5 крупнейших экспортеров курятины в мире, - Милованов

Украина попала в топ-5 крупнейших экспортеров курятины в мире, - Милованов


фото: agropolit
Данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства свидетельствуют, что Украина вошла в топ-5 крупнейших в мире экспортеров курятины

Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов.

"Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров курятины. Опережают Украину Бразилия, ЕС и Таиланд ", - сообщил Милованов.

 

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