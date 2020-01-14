Украина - на 15-м месте среди 54 стран в рейтинге роста минимальных зарплат
Об этом сообщают исследования ресурса Picodi.com.
В Беларуси рост составил - 13,6%, в Польше - 14,9%, в России - 7,5%, а в Германии - 1,9%.
Сообщается, что в 2020 году наибольший рост "минималки" был зафиксирован в Нигерии (64,8%).
Впрочем, в пересчете на доллары уровень гарантированной минимальной оплаты остается одним из самых низких в мире ($74).
Отметим, в исследовании сравнивались данные о минимальном размере оплаты труда по данным на январь 2019 года.
Авторы не учитывали страны, в которых размер заработной платы определяется профсоюзами и у которых нет общенациональной минимальной зарплаты.
Для стран, где правительство устанавливает дифференцированную минимальную заработную плату для отдельных административных единиц (Канада, Вьетнам, Таиланд), авторы рассчитали и использовали среднее арифметическое.
Сумма после уплаты налогов была получена с помощью налоговых калькуляторов.
Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за четвертый квартал 2019 года.
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