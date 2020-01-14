Украина - на 15-м месте среди 54 стран в рейтинге роста минимальных зарплат

14 января, 2020, 15:55

В 2020 году минимальная заработная плата в Украине выросла на 13,2%. Это сделало Украину 15-той в рейтинге роста "минималок" в мире среди 54 стран

Об этом сообщают исследования ресурса Picodi.com.

В Беларуси рост составил - 13,6%, в Польше - 14,9%, в России - 7,5%, а в Германии - 1,9%.

Сообщается, что в 2020 году наибольший рост "минималки" был зафиксирован в Нигерии (64,8%).

Впрочем, в пересчете на доллары уровень гарантированной минимальной оплаты остается одним из самых низких в мире ($74).

Отметим, в исследовании сравнивались данные о минимальном размере оплаты труда по данным на январь 2019 года.

Авторы не учитывали страны, в которых размер заработной платы определяется профсоюзами и у которых нет общенациональной минимальной зарплаты.

Для стран, где правительство устанавливает дифференцированную минимальную заработную плату для отдельных административных единиц (Канада, Вьетнам, Таиланд), авторы рассчитали и использовали среднее арифметическое.

Сумма после уплаты налогов была получена с помощью налоговых калькуляторов.

Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за четвертый квартал 2019 года.