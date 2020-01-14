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Espreso.tvОбществоУбийство словацкого журналиста Куцяка: обвиняемый в суде признал вину

Убийство словацкого журналиста Куцяка: обвиняемый в суде признал вину

Один из обвиняемых в причастности к убийству словацкого журналиста расследователя Яна Куцяка и его девушки Моники Куснировои, Мирослав Марчек, на судебном процессе в Словакии признался в убийстве пары в феврале 2018

Об этом он заявил в зале суда, сообщает The Slovak Spectator .

"Я признаю свою вину в первом обвинении (убийстве Кучака и Куснировои - ред.)", - сказал Марчек на суде в городе Пезинок в понедельник.

Рассмотрение дела по существу продлится до конца февраля.

Отмечается, что во время подготовительного судебного заседания 19 декабря никто из пяти обвиняемых не признавал свою вину в убийстве журналиста и его девушки.

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Напомним, журналистов-расследователей Ян Кучак был убит вместе со своей девушкой Моникой Куснировою в собственном доме в словацком поселке Велька Мача под городом Трнава. Правоохранители предполагают, что убийство произошло в период с 22 по 25 февраля 2018 года. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство готово оплатить 1 млн евро за информацию, которая поможет расследованию.

Мотивом преступления могла быть профессиональная деятельность журналиста, в частности его расследования деятельности итальянской мафии на востоке страны.

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