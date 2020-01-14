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Espreso.tvОбществоТонны бумаги: движение "Честно" показало правки в закон о рынке земли. ФОТОФАКТ

Тонны бумаги: движение "Честно" показало правки в закон о рынке земли. ФОТОФАКТ


фото: Рух "Чесно"
14 января представители движения "Честно" показали объемы поправок в законопроект об обращении сельскохозяйственных земель, которые получит каждый депутат для ознакомления

Фотографии с изображениями поправок к законопроекту об обращении сельскохозяйственных земель активисты выложили в Twitter.

"Такую пачку бумаги получит каждый депутат Верховной Рады, чтобы ознакомиться с изменениями в закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения", - сообщили активисты.

  • Напомним, 14 января первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко опроверг возможность голосования за законопроект о земле во втором чтении в течение текущей пленарной недели
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