Тонны бумаги: движение "Честно" показало правки в закон о рынке земли. ФОТОФАКТ
14 января, 2020, 12:49
14 января представители движения "Честно" показали объемы поправок в законопроект об обращении сельскохозяйственных земель, которые получит каждый депутат для ознакомления
Фотографии с изображениями поправок к законопроекту об обращении сельскохозяйственных земель активисты выложили в Twitter.
"Такую пачку бумаги получит каждый депутат Верховной Рады, чтобы ознакомиться с изменениями в закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения", - сообщили активисты.
Такую пачку бумаги получит каждый депутат @verkhovna_rada , чтобы ознакомиться с изменениями в закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения pic.twitter.com/4ncLtjdemz- ЧЕСТНО (@chesno_movement) January 14, 2020
- Напомним, 14 января первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко опроверг возможность голосования за законопроект о земле во втором чтении в течение текущей пленарной недели
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