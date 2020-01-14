Сутки на Донбассе: оккупанты 6 раз обстреляли украинские позиции

14 января, 2020, 07:21

13 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел по позициям рядом с Васильевкой, где применил стрелковое оружие. Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

13 января в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.