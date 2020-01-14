Суд по делу расстрелов на Институтской объявил перерыв на два месяца

14 января, 2020, 16:16

В суде по делу о расстреле Евромайдана 20 февраля 2014 г. объявили перерыв на более чем два месяца - до 17 марта

Об этом сообщают "Ґрати" .

"В суде по делу о расстреле Евромайдана 20 февраля 2014 г. объявили перерыв на два месяца - до 17 марта. За это время Генпрокуратура должна изменить группу обвинения, а обвиняемые - пять экс-бойцов "Беркута", отпущенных на неподконтрольные территории в рамках обмена - найти способ участвовать в заседании", - говорится в сообщении.

Напомним, что после обмена пленными 29 декабря с переданными с отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) бывшими "беркутовцами" потеряна связь.