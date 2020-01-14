Суд по делу о расстрелах на Институтской: новую группу прокуроров отвели
Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Стас Козлюк.
"Здесь Евгения Закревская разносит группу прокуроров Рябошапки, которые перед новым годом поддерживали ходатайство об освобождении экс-беркутовцев. Требует их отвода. Прокуроры сидят с грустными лицами", - написал он.
Судья Дячук, который рассматривает дело о расстрелах на Институтской с 2015 года, заявил, что пока не получил никакой официальной информации об обмене обвиняемых экс-беркутовцев.
"Суду стало известно из СМИ, что по результатам рассмотрения апелляционных жалоб подозреваемым изменили меры (с арестов, домашних арестов на личное обязательство - ред.). Все обвиняемые 29 декабря под контролем государства доставлены на линию разграничения. И там на выполнение межгосударственных сделок стали участниками обмена ", - заявил Дячук.
Журналистка Татьяна Безрук пыталась уточнить у новой группы прокуроров, ознакомились ли они с материалами дела о расстрелах на Институтской.
"Ответа два:
- мы не комментируем.
- обращайтесь в пресс-службу ", - написал Козлюк.
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