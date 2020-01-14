Следователи ГБР избегают адвоката Порошенко, чтобы не получить повестки в суд
Об этом адвокат Петра Порошенко сообщил в Facebook.
"Следователи ГБР Сергеева, Роженко, Гульченко, Осетрова продолжают скрываться, а потому мне не удалось лично вручить им повестки о вызове в суд", - заявил Головань.
"Следователям явно не нравится перспектива отвечать на вопрос о том, откуда многолетний друг руководителя президентского офиса получает подробную информацию об их деятельности по "делу моряков", - добавил адвокат.
Игорь Головань считает, что если утечка информации к Портнову произошла не от следователей, то от их непосредственного руководства.
"На днях в Едином государственном реестре судебных решений буквально на сутки "засветились" решения Печерского суда, которыми все тем же Сергеевой, Роженко, Гульченко и другим следственным группы предоставлена возможность изъять копии секретных документов, в частности "разведывательные донесения Главного управления разведки Министерства обороны Украины о деятельности войск (сил) вооруженных сил РФ и пограничной службы ФСБ РФ", - информирует адвокат, добавляя, что сейчас в реестре этих постановлений не найдете, они незаконно скрыты от украинского общества.
- Напомним, 3 января стало известно , что следователи ГБР, которых Печерский суд вызвал для дачи показаний по делу, которое было инициировано по иску соратника Януковича Андрея Портнова, но по сути касается так называемого "дела украинских моряков", не желают появляться в суд и давать показания. Суд должен допросить их, каким образом секретные материалы из ГБР попадали к посторонним лицам, в частности, публиковались в телеграмм-канале Портнова
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