Следователи ГБР избегают адвоката Порошенко, чтобы не получить повестки в суд

14 января, 2020, 10:31

14 января адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил о том, что следователи Государственного бюро расследований избегают его с целью избежать вручения повесток в суд

Об этом адвокат Петра Порошенко сообщил в Facebook.

"Следователи ГБР Сергеева, Роженко, Гульченко, Осетрова продолжают скрываться, а потому мне не удалось лично вручить им повестки о вызове в суд", - заявил Головань.

"Следователям явно не нравится перспектива отвечать на вопрос о том, откуда многолетний друг руководителя президентского офиса получает подробную информацию об их деятельности по "делу моряков", - добавил адвокат.

Игорь Головань считает, что если утечка информации к Портнову произошла не от следователей, то от их непосредственного руководства.

"На днях в Едином государственном реестре судебных решений буквально на сутки "засветились" решения Печерского суда, которыми все тем же Сергеевой, Роженко, Гульченко и другим следственным группы предоставлена возможность изъять копии секретных документов, в частности "разведывательные донесения Главного управления разведки Министерства обороны Украины о деятельности войск (сил) вооруженных сил РФ и пограничной службы ФСБ РФ", - информирует адвокат, добавляя, что сейчас в реестре этих постановлений не найдете, они незаконно скрыты от украинского общества.