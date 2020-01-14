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Espreso.tvОбществоШотландия вынесет вопрос о независимости в парламент, несмотря на отказ Джонсона

Шотландия вынесет вопрос о независимости в парламент, несмотря на отказ Джонсона

Первый министр Шотландии Старджен заявила, что правительство в январе планирует вынести на рассмотрение парламента вопрос о выходе страны из состава Великобритании, несмотря на отказ от проведения референдума со стороны Лондона

Об этом Стерджа заявила на своей странице в Twitter.

"Они знают, что, если нам будет предоставлен шанс, мы выберем независимость. Кроме того, что позиция (Великобритании, - ред.) неумная, она полностью разрушительна. Проблема британского правительства заключается в том, что, чем дольше они пытаются препятствовать референдуму, тем больше это показывает, что Британское содружество - это не союз равных, и тем больше будет сторонников независимости", - написала Стерджа.

Напомним, ранее сообщалось, что первый министр Шотландии Старджен до 25 декабря планировала обратиться к британскому правительству с требованием дать разрешение на проведение референдума о независимости Шотландии. По ее словам, британское правительство "не имеет права" блокировать запрос Шотландии.

При этом правительство Джонсона после победы в выборах заявило, что не поддержит проведение референдума о независимости Шотландии. В заявлении министра Великобритании по делам Шотландии Алистера Джека говорилось, что Джонсон планирует после выхода из Евросоюза (Brexit) 31 января укрепить отношения между всеми регионами Соединенного Королевства.

 

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