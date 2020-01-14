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Espreso.tvОбществоСевастополь будет иметь особый статус до деоккупации, - представитель президента в АРК

Севастополь будет иметь особый статус до деоккупации, - представитель президента в АРК


фото: телеканал "Прямий"
13 января представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что в доработанном проекте закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти Севастополь упоминается как отдельная административно-территориальная единица

Об этом постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич сообщил в Facebook.

"В доработанном проекте закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти в статье 133 город Севастополь упоминается как отдельная административно-территориальная единица Украины", - написал представитель президента в АРК.

Соответствующая правка была внесена по его обращению, которое было направлено Комиссии по вопросам правовой реформы от главы рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в ноябре 2019 года.

"Мы остаемся на позиции, что ни один город Украины не должен иметь специальный статус. Но пока АР Крым и г. Севастополь являются временно оккупированными территориями и обе упоминаются в резолюциях международных организаций, и пока статус Крыма на уровне Конституции не изменен, представляется целесообразным, с целью соблюдения постоянства позиции Украины на международной арене, оставить г. Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу в Конституции Украины ", - отметил Кориневич.

Представитель президента в Крыму аргументировал оставление статуса Севастополя так:

"Неупоминание г. Севастополь в Конституцию Украины может привести к пропагандистским утверждениям государства-оккупанта о том, что Украина "отказалась" или "забыла" о Севастополе".

  • Напомним, в декабре 2019 года Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал ВРУ направить проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти в Конституционный суд Украины.
  • Депутаты Европарламента заявили, что введение института префектов, как это предусмотрено законопроектом президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию в части самоуправления, может угрожать самой децентрализации
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