СБУ прекратила работу более 400 нелегальных АЗС

14 января, 2020, 16:35

В результате мероприятий Службы безопасности по проверке законности работы с начала этого года в 9 областях была выявлена и прекращена деятельность еще 407 нелегальных заправок

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы разоблачили 285 нелегальных АЗС в столичном регионе. Заправки действовали с грубым нарушением правил безопасности и без соответствующих разрешительных документов. Сбыт горючего сомнительного качества происходил в обход налогового законодательства. Это приводило к масштабному недополучению средств бюджетами различных уровней, в том числе из-за неуплаты акцизного сбора.

По аналогичной схеме действовали подпольные заправочные комплексы на Хмельнитчине. Сотрудники СБУ обнаружили на территории области 38 нелегальных заправок. По оперативной информации, ежедневно злоумышленники сбывали до 5 тонн контрафактного бензина и тонну дизельного топлива. Во время следственных действий правоохранители изъяли имущество и оборудование более чем 1,5 миллиона гривень, документацию, печати и черновые записи, доказывающие незаконную деятельность.

В южном регионе правоохранители закрыли 52 нелегальные автозаправки: 25 - в Одесской области, 19 - в Николаевской, 8 - в Запорожье. Изъято почти 300 тонн контрафактных горюче-смазочных материалов на 6,5 миллиона гривень.

В центральной Украине Служба блокировала противоправную деятельность 16 АЗС. На 7 нелегальных автозаправках, действовавших в Кировоградской области, правоохранители обнаружили оборудование и контрафакт на 5 млн гривен. В Винницкой - разоблачены 9 нелегальных заправок. Изъяты более 10,5 тонны сжиженного газа и 30 тонн дизтоплива сомнительного происхождения, оборудование, черновая бухгалтерия и компьютерная техника.

Кроме того, в Виннице правоохранители блокировали работу несертифицированной нефтебазы, которая была расположена рядом с жилым массивом и могла представлять опасность для местных жителей. Сейчас контрафактное топливо изъято, имущество базы арестовано.

В районе проведения операции Объединенных сил правоохранители прекратили деятельность еще 16 незаконных АЗС. На технологическое оборудование и контрафактное топливо общей стоимостью 5,5 миллиона гривень наложен арест.

По всем фактам противоправного функционирования АЗС открыт ряд уголовных производств. Точные суммы нанесенного государству ущерба устанавливаются.