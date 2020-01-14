Садовый чувствует во мне конкурента, - Синютка о фейковых рейтингах кандидатов в мэры Львова

14 января, 2020, 15:45

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка призвал журналистов, касающихся действующего мэра Львова Андрея Садового, не выдавать своих "страхов" о возможности баллотирования экс-главы Львовской ОГА на должность городского головы Львова

Об этом нардеп написал на своей странице в Фейсбуке, пишет Четвертая студия.

"Львовская политика такая львовская политика. Сайт Захид.нет, который имеет отношение к действующему мэру Львова, зачем-то опубликовал какие-то сомнительные рейтинги кандидатов на должность городского головы Львова, в котором я фигурирую как победитель. Возможно, таким образом Андрей Садовый чувствует во мне конкурента и угрозу его многолетнему правлению и хочет сформировать мой образ как заказчика фейковых рейтингов? Хочу заверить Андрея Ивановича и его окружения, что я никогда не использовал и не буду использовать спекулятивные рейтинги для получения целей, в том числе для манипуляций мнением общины города", - написал Синютка.

Он также отметил, что "с командой делали много, чтобы политическая сила Европейская Солидарность, которую я имею честь представлять в парламенте, получила поддержку львовян".

"Поэтому мы и в дальнейшем будем трудом добиваться результата и расположения львовян, а не пустословием и не за счет фейковых рейтингов или обливания грязью конкурента. В конце концов, сейчас я являюсь народным депутатом и работаю в парламенте, болею за развитие страны, области и города, и это основная моя задача сегодня. Не выдавайте свои "страхи" относительно возможности моего баллотирования на должность городского головы Львова", - написал Синютка в Фейсбуке.