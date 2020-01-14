Рыба-меч, тунец и авокадо: британский таблоид узнал, чем питается Роналду

14 января, 2020, 14:44

В рацион нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду входит рыба-меч, тунец, кальмары, тосты с авокадо и курица

Об этом сообщает The Sun.

Криштиану Роналду завтракает сыром с ветчиной и йогуртом с низким содержанием жира. Также в списке блюд два варианта обеда: салат и курица или тунец, оливки, яйца и томаты. Также в рационе нападающего "Ювентуса" рыба-меч, курица, тосты с авокадо, фреши, тунец и кальмары. Португалец описывает обычную курицу как "волшебную" пищу для восстановления ресурсов, все из-за высокого содержания белка и низкого содержания жира.

Дисциплина у Роналду не только в питании, но и в физическом восстановлении: регулярные занятия с бассейном вместе с сыном, восьмичасовой сон, спортзал и криотерапия.

В нынешнем сезоне 34-летний футболист провел 23 матча, забил 16 голов и отдал 3 ассиста.