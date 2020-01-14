Рыба-меч, тунец и авокадо: британский таблоид узнал, чем питается Роналду
Об этом сообщает The Sun.
Криштиану Роналду завтракает сыром с ветчиной и йогуртом с низким содержанием жира. Также в списке блюд два варианта обеда: салат и курица или тунец, оливки, яйца и томаты. Также в рационе нападающего "Ювентуса" рыба-меч, курица, тосты с авокадо, фреши, тунец и кальмары. Португалец описывает обычную курицу как "волшебную" пищу для восстановления ресурсов, все из-за высокого содержания белка и низкого содержания жира.
Дисциплина у Роналду не только в питании, но и в физическом восстановлении: регулярные занятия с бассейном вместе с сыном, восьмичасовой сон, спортзал и криотерапия.
В нынешнем сезоне 34-летний футболист провел 23 матча, забил 16 голов и отдал 3 ассиста.
- 27 декабря славные спортсмены футболист Криштиану Роналду и теннисист Новак Джокович посоревновались в спортзале и решили, кто из них прыгает выше.
- 18 декабря нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче против "Сампдории" забил чудо-гол головой и сравнил себя с культовым баскетболистом Майклом Джорданом.
- 23 декабря стало известно, что поражение в Суперкубке Италии от римского "Лацио" стало для Криштиану Роналду первым в финале, начиная с 2013-го года.
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