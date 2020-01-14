 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортРыба-меч, тунец и авокадо: британский таблоид узнал, чем питается Роналду

Рыба-меч, тунец и авокадо: британский таблоид узнал, чем питается Роналду


фото: instagram
В рацион нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду входит рыба-меч, тунец, кальмары, тосты с авокадо и курица

Об этом сообщает The Sun.

Криштиану Роналду завтракает сыром с ветчиной и йогуртом с низким содержанием жира. Также в списке блюд два варианта обеда: салат и курица или тунец, оливки, яйца и томаты. Также в рационе нападающего "Ювентуса" рыба-меч, курица, тосты с авокадо, фреши, тунец и кальмары. Португалец описывает обычную курицу как "волшебную" пищу для восстановления ресурсов, все из-за высокого содержания белка и низкого содержания жира.

Дисциплина у Роналду не только в питании, но и в физическом восстановлении: регулярные занятия с бассейном вместе с сыном, восьмичасовой сон, спортзал и криотерапия.

В нынешнем сезоне 34-летний футболист провел 23 матча, забил 16 голов и отдал 3 ассиста.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 января, 2020 вторник

больше новостей

14 января, 2020 вторник

13 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать