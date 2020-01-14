Российский олигарх может продать "Арсенал" самому богатому человеку Африки
Об этом сообщает Daily Mail .
62-летний Алико Данготе уже давно является болельщиком "Арсенала" и не один раз говорил о желании приобрести лондонский клуб. Болельщики приветствовали бы смену владельца, а Данготе мог бы радикально изменить философию "Арсенала".
"Это команда, которую я бы хотел однажды приобрести. Но сейчас я говорю о том, что мы вложили около 20 млрд евро в свои проекты, и я хочу сосредоточиться на них. Я закончу с этими делами до 2021 года и тогда смогу подумать о "Арсенале". Я не покупаю клуб прямо сейчас, а куплю его, когда закончу со своими проэктам, потому что я пытаюсь вывести свою компанию на новый уровень ", - рассказал олигарх.
В феврале 2016 экс-партнер Усманова по компании Red and White Фахрад Мошири продал российскому олигарху все свои акции "Арсенала", после чего его доля в клубе возросла до 30,04%.
- В 2018 году сообщалось, что американский бизнесмен Стэн Кронке выкупит акции лондонского "Арсенала" у российского миллиардера Алишера Усманова.
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