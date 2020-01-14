Российский олигарх может продать "Арсенал" самому богатому человеку Африки

14 января, 2020, 14:30

Самый богатый человек Африки Алико Данготе рассматривает вариант с покупкой лондонского "Арсенала" у российского бизнесмена Алишера Усманова в 2021 году

Об этом сообщает Daily Mail .

62-летний Алико Данготе уже давно является болельщиком "Арсенала" и не один раз говорил о желании приобрести лондонский клуб. Болельщики приветствовали бы смену владельца, а Данготе мог бы радикально изменить философию "Арсенала".

"Это команда, которую я бы хотел однажды приобрести. Но сейчас я говорю о том, что мы вложили около 20 млрд евро в свои проекты, и я хочу сосредоточиться на них. Я закончу с этими делами до 2021 года и тогда смогу подумать о "Арсенале". Я не покупаю клуб прямо сейчас, а куплю его, когда закончу со своими проэктам, потому что я пытаюсь вывести свою компанию на новый уровень ", - рассказал олигарх.

В феврале 2016 экс-партнер Усманова по компании Red and White Фахрад Мошири продал российскому олигарху все свои акции "Арсенала", после чего его доля в клубе возросла до 30,04%.