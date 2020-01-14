 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортРоссийский олигарх может продать "Арсенал" самому богатому человеку Африки

Российский олигарх может продать "Арсенал" самому богатому человеку Африки


фото: bloomberg
Самый богатый человек Африки Алико Данготе рассматривает вариант с покупкой лондонского "Арсенала" у российского бизнесмена Алишера Усманова в 2021 году

Об этом сообщает Daily Mail .

62-летний Алико Данготе уже давно является болельщиком "Арсенала" и не один раз говорил о желании приобрести лондонский клуб. Болельщики приветствовали бы смену владельца, а Данготе мог бы радикально изменить философию "Арсенала".

"Это команда, которую я бы хотел однажды приобрести. Но сейчас я говорю о том, что мы вложили около 20 млрд евро в свои проекты, и я хочу сосредоточиться на них. Я закончу с этими делами до 2021 года и тогда смогу подумать о "Арсенале". Я не покупаю клуб прямо сейчас, а куплю его, когда закончу со своими проэктам, потому что я пытаюсь вывести свою компанию на новый уровень ", - рассказал олигарх.

В феврале 2016 экс-партнер Усманова по компании Red and White Фахрад Мошири продал российскому олигарху все свои акции "Арсенала", после чего его доля в клубе возросла до 30,04%.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 января, 2020 вторник

больше новостей

14 января, 2020 вторник

13 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать