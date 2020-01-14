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Espreso.tvОбществоРасследование авиакатастрофы самолета МАУ - это об уровне отечественной дипломатии и системы безопасности, - Порошенко

Расследование авиакатастрофы самолета МАУ - это об уровне отечественной дипломатии и системы безопасности, - Порошенко


фото: eurosolidarity
Позиция Верховной Рады по расследованию трагедии с украинским самолетом, который был сбит в Иране, должна быть шире, чем ритуальное выражение сочувствия или констатация явки с повинной со стороны иранских властей

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко .

Позиция Верховной Рады по расследованию трагедии с украинским самолетом, который был сбит в Иране, должна быть шире, чем ритуальное выражение сочувствия или констатация явки с повинной со стороны иранских властей. Украинский парламент должен настаивать на полномасштабном международном расследовании, которое даст ответы на все вопросы о причинах и фигурантах этого преступления. Именно поэтому фракция ЕС предложила свой проект постановления в отношении этой трагедии.

"Предмет нашего заявления шире, чем расследование катастрофы. Речь идет о роли и месте Украины в современном мире. О наших отношениях с ключевыми западными партнерами. О наших отношениях с Российской Федерацией. О том, как отечественная дипломатия способна эти интересы защищать. О том, как функционирует система безопасности в стране и какие выводы надо сделать из того сбоя, который она продемонстрировала в последние недели", - подчеркнул Порошенко.

Он также провел параллель с тем, как повели себя иранские власти - и Кремль после сбивания самолета малайзийских авиалиний МН17.

"Да, Иран поступил более порядочно, чем Москва, которая убила сотни людей и цинично отрицает свою ответственность и свою вину уже шестой год. Но явка с повинной тоже не избавляет от наказания. Тот, кто российской ракетой сбил украинский самолет, должен понести международно-правовую ответственность. Для этого недостаточно признания со стороны Ирана. Для этого надо найти и доказать ответы на важные вопросы. Не только кто нажал кнопку "пуск" на ракете. Кто был в боевом расчете - иранцы или иностранные инструкторы, кто и почему отдал приказ? Чьего произдства было оружие?" - отметил Порошенко.

"Признание Ирана - это не финал трагической истории. Это начало длительного расследования и ответственности. Речь идет не только о денежных компенсациях семьям погибших. Речь идет о чести и достоинстве нашего с вами государства Украина. Этот процесс, как учит опыт МН17, - процесс трудный и длительный. Там могут случаться неприятные неожиданности: как, например, решение выдать России ключевого свидетеля по доводению преступления Российской Федерации. Речь идет о Цемахе", - напомнил Порошенко о выдаче нынешней властью ключевого свидетеля по делу МН17.

Он отметил, что заявление парламента всем своим содержанием должно демонстрировать сильную украинскую позицию - и власти, и оппозиции.

 

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