Рада урегулировала назначения руководителей учреждений культуры в ОРДЛО
14 января, 2020, 20:12
Верховная Рада приняла закон, который призван облегчить сохранение культурного наследия на временно оккупированных территориях через упрощение процедуры назначения новых руководителей местных профильных учреждений
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Документом предусмотрено законодательно урегулировать назначения на должности руководителей государственных и коммунальных учреждений культуры, музеев, находящихся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной республики Крым и города Севастополь с целью обеспечения сохранения национального культурного наследия и достояния украинского народа.
В частности, законом изменены полномочия по управлению коммунальной собственностью соответствующих территорий и полномочия сельского, поселкового, городского глав, а также внесены изменения в имущественные права музеев.
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