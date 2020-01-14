"Преодолеваем коррупционную практику": Гончарук объяснил высокие зарплаты в правительстве

14 января, 2020, 22:59

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о высоких зарплатах

Об этом он написал в Facebook.

"Много лет в Украине чиновники официально получали по несколько тысяч гривень, а по теневым схемам воровали десятки и сотни миллионов долларов или получали зарплаты в конвертах. Им не нужна была официальная высокая зарплата, потому что они, официально прибедняясь, за кулисами грабили страну и людей. Украинцев просто обманывали", - написал Гончарук.

Он сказал, что его правительство прекратило позорную практику теневых схем и откатов.

"Наше правительство - первое, министры которого живут так, как и представители власти в любой цивилизованной стране - на зарплату от налогоплательщиков. Данные по зарплатам, которые получают министры, абсолютно открытые. Сейчас мы видим много манипуляций по зарплатам работников правительства. Прошу не спекулировать цифрами, а разбираться до конца. в некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев. Представители Кабинета Министров предоставят детализацию с объяснениями", - добавил Гончарук.

По его мнению, это - единственный правильный путь и неотъемлемая составляющая преодоления коррупции во власти.

"Наша принципиальная позиция - у правительства не будет коррупционеров и схем. Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти. Министры - государственные топ-менеджеры, их работа должна соответственно вознаграждаться и, безусловно, на них возложена большая ответственность за результаты их работы ", - отметил он.

Он добавил, что госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением, "кроме этого они должны всегда помнить о неотвратимости наказания за должностные злоупотребления"