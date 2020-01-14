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Espreso.tvОбщество"До 1 февраля в Украине полноценно должен заработать централизованный учет древесины", - Гончарук

"До 1 февраля в Украине полноценно должен заработать централизованный учет древесины", - Гончарук


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил главе Государственного агентства лесных ресурсов Андрею Заблоцкому обеспечить работу онлайн-площадок по продаже древесины до 1 февраля 2020 года

Об этом он сообщил в ходе совещания с представителями территориальных органов Гослесагентства, передает пресс-служба премьера в телеграмме.

"1 февраля 2020 года в Украине полноценно должен заработать централизованный учет древесины. Происхождение каждого дерева будут фиксировать. Прозрачность станет залогом изменений в отрасли", - заявил Гончарук.

Недавно правительство назначило руководителем Гослесагентства Андрея Заблоцкого.

По словам премьер-министра, больше всего жалоб на незаконную вырубку - в Закарпатье.

Гончарук призвал отстранить руководителя Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"Из-за незаконной вырубки лесов государство уже понесло убытки более чем на 1 млрд грн только за последние несколько лет. Это недопустимая история ", - добавил Гончарук.

Также он отметил, что критической задачей для ведомства является переход всех хозяйств на работу с Централизованной системой учета древесины до 1 февраля, поскольку на данный момент есть хозяйства, которые не чипируют древесину при ее реализации.

 
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