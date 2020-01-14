"Барселона" летом может снова сменить тренера
14 января, 2020, 12:10
Контракт тренера Кике Сетьена с испанской "Барселоной" подписан до лета 2020-го года с правом продления на 1 год
Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, Кике Сетьен будет работать в "Барселоне" по схеме 0,5 + 1 + 1 и может покинуть клуб уже летом без компенсации.
Испанцы намерены договориться о тренерской работе со своим бывшим полузащитником Хави, но знаменитый хавбек не захотел оставлять катарский "Аль-Садд" зимой. Испанец может стать тренером "Барсы" летом.
Кике Сетьен дебютирует в "Барселоне" 19 января, в матче чемпионата Испании против "Гранады". Сейчас клуб имеет 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
- Уволенный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде стал первым тренером команды, начиная с 2003 года, который покинул "Барсу" посреди сезона.
- 13 января "Барселона" освободила от должности главного тренера Эрнесто Вальверде и назначила на пост Кике Сетьена.
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