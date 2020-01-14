 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Барселона" летом может снова сменить тренера

"Барселона" летом может снова сменить тренера


фото: fcbarcelonanoticias.com
Контракт тренера Кике Сетьена с испанской "Барселоной" подписан до лета 2020-го года с правом продления на 1 год

Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, Кике Сетьен будет работать в "Барселоне" по схеме 0,5 + 1 + 1 и может покинуть клуб уже летом без компенсации.

Испанцы намерены договориться о тренерской работе со своим бывшим полузащитником Хави, но знаменитый хавбек не захотел оставлять катарский "Аль-Садд" зимой. Испанец может стать тренером "Барсы" летом.

Кике Сетьен дебютирует в "Барселоне" 19 января, в матче чемпионата Испании против "Гранады". Сейчас клуб имеет 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 января, 2020 вторник

больше новостей

14 января, 2020 вторник

13 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать