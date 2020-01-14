Прорывы теплотрасс: в Киеве горячей водой затопило дорогу еще в одном районе

14 января, 2020, 15:56

На Шулявке 14 января прорвало трубу в новом жилом комплексе Campus

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV .

Авария произошла на улице Нижнеключевая. В результате прорыва трубы горячей водой затопило дорогу.

Как видно на опубликованных фотографиях, во дворе был кипяток и в воздухе собирался водяной пар.

Потом приехали коммунальщики и все починили.

По состоянию на данный момент, нет ни ремонтной бригады, ни прорыва, ни дыр в асфальте, ни воды.

По состоянию на утро 14 января подтоплений на улице Антоновича в районе ТРЦ Ocean Plaza в Киеве нет, вода сошла самотеком, работа торгового центра временно приостановлена. В результате прорыва трубы пострадали 7 человек .