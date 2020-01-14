Прорыв трубы возле Ocean Plaza: в больницах 7 пострадавших

14 января, 2020, 07:38

По состоянию на 07:00 14 января подтоплений на улице Антоновича в районе ТРЦ Ocean Plaza в Киеве нет, вода сошла самотеком, работа торгового центра временно приостановлена

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли вечером 13 января 13 человек после повреждения теплосети

Четыре человека вытащили из маршрутного такси, которое попало задними колесами в яму, образовавшуюся из-за подмыва асфальтового покрытия. Еще три человека были в троллейбусе, шестеро оставалось на первом этаже торгового центра Оcean Plaza, где и произошла авария.

7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализированы в больницу.

Аварийно-коммунальными службами проводятся ремонтно-восстановительные работы. Теплоснабжение потребителям подается по обводным веткам теплосети.