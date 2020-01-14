Прорыв трубы возле Ocean Plaza: три бригады Киевтеплоэнерго ликвидируют последствия аварии

14 января, 2020, 12:27

Для ликвидации последствий должно быть заменено 23 м труб

Об этом рассказал корреспондент Илья Березенко в эфире Еспресо.

"Должны засыпать ямы и положить новый асфальт. Это собираются сделать до утра. До сегодняшней ночи должны заменить трубы и утром уже будут засыпать яму и отдавать ее на то, чтобы там положили асфальт. По информации от представителей "Киевтеплоэнерго" 5 человек остаются госпитализированными. Также создана спецкомиссия, которая рассматривает то, как компенсировать стоимость лечения травмированным, также стоимость ремонта, например, автомобилей ", - сказал Березенко.

Пока неизвестно, что произошло с ТРЦ, какие именно убытки он имеет. Так что туда не пускают журналистов, единственная информация, которая есть - то, что он закрыт на весь день.

"Все это происходит в связи с тем, что 80% тепловых сетей города Киева уже отработали срок эксплуатации и требуют ремонта. Сейчас работает три бригады, задействована специализированная техника", - Александр Пилипишин, начальник отдела по эксплуатации тепловых сетей "Киевтеплоэнерго".

В Киеве большое количество потенциально аварийных труб, требующих теплокоммуникации, и сейчас в "Киевтеплоэнерго" пытаются определить наиболее аварийные участки и предупредить аварии на них.