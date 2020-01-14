 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПрорыв трубы возле Ocean Plaza: три бригады Киевтеплоэнерго ликвидируют последствия аварии

Прорыв трубы возле Ocean Plaza: три бригады Киевтеплоэнерго ликвидируют последствия аварии

Для ликвидации последствий должно быть заменено 23 м труб
Об этом рассказал корреспондент Илья Березенко в эфире Еспресо.
 
"Должны засыпать ямы и положить новый асфальт. Это собираются сделать до утра. До сегодняшней ночи должны заменить трубы и утром уже будут засыпать яму и отдавать ее на то, чтобы там положили асфальт. По информации от представителей "Киевтеплоэнерго" 5 человек остаются госпитализированными. Также создана спецкомиссия, которая рассматривает то, как компенсировать стоимость лечения травмированным, также стоимость ремонта, например, автомобилей ", - сказал Березенко.
 
Пока неизвестно, что произошло с ТРЦ, какие именно убытки он имеет. Так что туда не пускают журналистов, единственная информация, которая есть - то, что он закрыт на весь день.
 
"Все это происходит в связи с тем, что 80% тепловых сетей города Киева уже отработали срок эксплуатации и требуют ремонта. Сейчас работает три бригады, задействована специализированная техника", - Александр Пилипишин, начальник отдела по эксплуатации тепловых сетей "Киевтеплоэнерго".
 
В Киеве большое количество потенциально аварийных труб, требующих теплокоммуникации, и сейчас в "Киевтеплоэнерго" пытаются определить наиболее аварийные участки и предупредить аварии на них.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 января, 2020 вторник

больше новостей

14 января, 2020 вторник

13 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать