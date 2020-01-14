Прорыв трубы возле Ocean Plaza: КГГА обещает выплатить компенсации
14 января, 2020, 09:36
КГГА изучает вопрос выплаты компенсации всем пострадавшим в результате прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza
Об этом на брифинге утром 14 января сообщил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, информируют Буквы.
Пантелеев отметил, что инцидент будет расследовать специальная комиссия, которая будет рассматривать каждый случай травмирования отдельно, чтобы потом можно было компенсировать убытки. Он также добавил, что компенсации будут выплачивать не только магазинам, но и пострадавшим гражданам, а также владельцам автомобилей.
"Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки... Будет обследование повреждений и комиссия, которая будет делать выводы", - сказал Пантелеев.
- По состоянию на утро 14 января подтоплений на улице Антоновича в районе ТРЦ Ocean Plaza в Киеве нет, вода сошла самотеком, работа торгового центра временно приостановлена. В результате прорыва трубы пострадали 7 человек .
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