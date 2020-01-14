Представлялись участниками АТО: полицейские разоблачили преступную организацию вымогателей

14 января, 2020, 18:31

Работники Национальной полиции разоблачили преступную организацию вымогателей, созданную 26-летним гражданином РФ, члены которой представлялись участниками антитеррористической операции на востоке Украины

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"С угрозами убийства, применяя насилие, участники преступной организации похищали людей и требовали от них возвращения несуществующих долгов. Сейчас следователи Нацполиции установили причастность группы к совершению четырех эпизодов с требованием около 11 млн грн", - говорится в сообщении.

Под предлогом возврата долгов, в том числе и несуществующих, злоумышленники представлялись участниками АТО и с применением насилия, угроз убийства, повреждения имущества и похищения требовали у потерпевших деньги.

Установлено, что "работали" участники преступной организации по заказу третьих лиц. Для прикрытия своей преступной деятельности подозреваемые использовали различные субъекты хозяйствования.

В целом досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется в отношении восьми участников преступной организации. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 189 (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.