Представлялись участниками АТО: полицейские разоблачили преступную организацию вымогателей
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"С угрозами убийства, применяя насилие, участники преступной организации похищали людей и требовали от них возвращения несуществующих долгов. Сейчас следователи Нацполиции установили причастность группы к совершению четырех эпизодов с требованием около 11 млн грн", - говорится в сообщении.
Под предлогом возврата долгов, в том числе и несуществующих, злоумышленники представлялись участниками АТО и с применением насилия, угроз убийства, повреждения имущества и похищения требовали у потерпевших деньги.
Установлено, что "работали" участники преступной организации по заказу третьих лиц. Для прикрытия своей преступной деятельности подозреваемые использовали различные субъекты хозяйствования.
В целом досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется в отношении восьми участников преступной организации. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 189 (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
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