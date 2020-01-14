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Espreso.tvОбществоПравительство выделит 2 млрд грн на программу кредитов для малого бизнеса

Правительство выделит 2 млрд грн на программу кредитов для малого бизнеса


фото: НБУ
Правительство предусмотрело 2 млрд грн, чтобы с 1 февраля стартовала программа кредитов под 5-7-9% для поддержки малого и среднего бизнеса

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

"Только что Верховная Рада поддержала правительственный законопроект №2589 в целом - 261 голос "ЗА"! Это - деньги для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса по инициативе Президента и Правительства", - написал он.
Государственная программа позволит предоставить доступные кредиты по сниженной ставке на открытие собственного дела, создать дополнительно около 90 тысяч легальных рабочих мест только в первый год действия программы.
  • Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2020 г. правительство запустит программу удешевления кредитов для собственного бизнеса "Возвращайся и оставайся".
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