Правительство выделит 2 млрд грн на программу кредитов для малого бизнеса

14 января, 2020, 15:02

Правительство предусмотрело 2 млрд грн, чтобы с 1 февраля стартовала программа кредитов под 5-7-9% для поддержки малого и среднего бизнеса

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

"Только что Верховная Рада поддержала правительственный законопроект №2589 в целом - 261 голос "ЗА"! Это - деньги для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса по инициативе Президента и Правительства", - написал он.

Государственная программа позволит предоставить доступные кредиты по сниженной ставке на открытие собственного дела, создать дополнительно около 90 тысяч легальных рабочих мест только в первый год действия программы.