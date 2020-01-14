Посол Украины в США заявил, что нет причин созывать Совбез ООН из-за сбитого самолета МАУ
14 января, 2020, 23:10
Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что созвать внеочередное заседание Совета безопасности ООН из-за сбитого в Иране украинского самолета нецелесообразно, поскольку Тегеран уже признал свою вину
Об этом Ельченко сказал на брифинге в Вашингтоне, передает "Укринформ".
"На сегодняшний день - нет", - сказал Ельченко на вопрос о созыве Совбеза ООН.
Дипломат пояснил, что созвать Совбез ООН следовало бы, если бы Иран отрицал свою вину.
"В ситуации, если бы Иран не признал своей вины, возможно, нам бы пришлось обращаться, в том числе в Совет безопасности ООН. Но поскольку ситуация развивалась очень динамично, я просто не вижу, какую цель ставят перед собой те, кто считает, что нужно созвать СБ ООН", - сказал Ельченко.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета. В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий. Все пассажиры и экипаж самолета погибли.
- На борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажиров. В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов.
- Разведка США , ряд изданий и мировых лидеров заявили, что украинский самолет был сбит ракетой, запущенной с территории Ирана.
- В правительстве Ирана сначала заявили, что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке, однако позже признали, что сбили самолет ракетой "земля-воздух".
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыл горячую линию для обращений по поводу катастрофы.
- Все украинские авиакомпании прекратили полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров .
- Появилось видео вероятного попадания ракеты в самолет МАУ.
- Исследователи Bellingcat определили возможное место запуска ракеты .
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