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Espreso.tvОбществоПосол Украины в США заявил, что нет причин созывать Совбез ООН из-за сбитого самолета МАУ

Посол Украины в США заявил, что нет причин созывать Совбез ООН из-за сбитого самолета МАУ

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что созвать внеочередное заседание Совета безопасности ООН из-за сбитого в Иране украинского самолета нецелесообразно, поскольку Тегеран уже признал свою вину

Об этом Ельченко сказал на брифинге в Вашингтоне, передает "Укринформ".

"На сегодняшний день - нет", - сказал Ельченко на вопрос о созыве Совбеза ООН.

Дипломат пояснил, что созвать Совбез ООН следовало бы, если бы Иран отрицал свою вину.

"В ситуации, если бы Иран не признал своей вины, возможно, нам бы пришлось обращаться, в том числе в Совет безопасности ООН. Но поскольку ситуация развивалась очень динамично, я просто не вижу, какую цель ставят перед собой те, кто считает, что нужно созвать СБ ООН", - сказал Ельченко.

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