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Espreso.tvОбществоПолиция усилила меры безопасности в центре Киева из-за акций протеста под Верховной Радой

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева из-за акций протеста под Верховной Радой


фото: Відділ комунікації поліції міста Києва
14 января полиция города Киева усилила меры безопасности из-за анонсированной бессрочной акции протеста против введения рынка земли

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре Киева полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - говорится в сообщении.

Правоохранители заявляют, что из-за анонсированного проведения массовых акций в центре Киева, для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме.

"Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей", - добавляют в отделе коммуникации.

  • Напомним, на 14 января Объединенный штаб защиты украинской земли анонсировал митинг под ВР против принятия Радой закона о распродаже земли.
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