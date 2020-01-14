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Espreso.tvОбществоПолиция Киева расследует драку со стрельбой на строительстве в Никольской слободке

Полиция Киева расследует драку со стрельбой на строительстве в Никольской слободке


фото: fb
Утром 14 января на месте сомнительной застройки произошло столкновение между активистами ОО "Никольская слободка" и людьми застройщика

О столкновении сообщили представители ОО "Никольская слободка" в Facebook.

По словам активистов, 14 января, во время завоза бетона застройщиком по активистам, которые пытались помешать, открыли стрельбу.

Активисты и жители сообщают о 4 пострадавших в результате конфликта от газа и выстрелов.

"И это после того, как вчера Благоустройство выдало предписание на демонтаж нового забора, Департамент охраны культурного наследия выдал предписание на остановку строительных работ", - комментируют активисты.

Они заявляют, что технику застройщика сопровождали около 30 титушек.

По словам активистов, 4 пострадавших сейчас находятся в Больнице скорой помощи.

В полиции города Киева так прокомментировали стычку:

"На месте происшествия правоохранители установили, что между местными жителями и охранниками строительной площадки произошла стычка, в результате которой два человека получили телесные повреждения.

По данному факту следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. "

 

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