Полиция Киева расследует драку со стрельбой на строительстве в Никольской слободке
О столкновении сообщили представители ОО "Никольская слободка" в Facebook.
По словам активистов, 14 января, во время завоза бетона застройщиком по активистам, которые пытались помешать, открыли стрельбу.
Активисты и жители сообщают о 4 пострадавших в результате конфликта от газа и выстрелов.
"И это после того, как вчера Благоустройство выдало предписание на демонтаж нового забора, Департамент охраны культурного наследия выдал предписание на остановку строительных работ", - комментируют активисты.
Они заявляют, что технику застройщика сопровождали около 30 титушек.
По словам активистов, 4 пострадавших сейчас находятся в Больнице скорой помощи.
В полиции города Киева так прокомментировали стычку:
"На месте происшествия правоохранители установили, что между местными жителями и охранниками строительной площадки произошла стычка, в результате которой два человека получили телесные повреждения.
По данному факту следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. "
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