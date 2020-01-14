 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОбвинение командира севастопольского "Беркута" в госизмене направили в суд

Обвинение командира севастопольского "Беркута" в госизмене направили в суд


фото: Голос Севастополя
14 января 2020 г. направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя командира роты милиции особого назначения "Беркут" УМВД Украины в г. Севастополе. Правоохранитель обвиняется в государственной измене

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что с 27 февраля 2014 г. до 20 марта 2014 г. милиционер совместно с вооруженным подчиненным ему личным составом роты "Беркута" организовал проверку документов граждан и их транспортных средств на КПВВ "Чонгар" для недопущения на территорию АР Крым представителей международных организаций (ООН, ОБСЕ), работников государственных и правоохранительных органов Украины.

Целью таких действий было обеспечение беспрепятственного проведения нелегитимного референдума в Крыму по поводу его отделения от Украины.

После временной оккупации территории автономной республики и города Севастополя указанное лицо было назначено исполняющим обязанности командира незаконно созданного специального муниципального подразделения милиции "Беркут" в г. Севастополе.

Действия правоохранителя повлекли тяжкие последствия в виде потери части территории государства.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 января, 2020 вторник

больше новостей

14 января, 2020 вторник

13 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать