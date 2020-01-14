Обвинение командира севастопольского "Беркута" в госизмене направили в суд
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Установлено, что с 27 февраля 2014 г. до 20 марта 2014 г. милиционер совместно с вооруженным подчиненным ему личным составом роты "Беркута" организовал проверку документов граждан и их транспортных средств на КПВВ "Чонгар" для недопущения на территорию АР Крым представителей международных организаций (ООН, ОБСЕ), работников государственных и правоохранительных органов Украины.
Целью таких действий было обеспечение беспрепятственного проведения нелегитимного референдума в Крыму по поводу его отделения от Украины.
После временной оккупации территории автономной республики и города Севастополя указанное лицо было назначено исполняющим обязанности командира незаконно созданного специального муниципального подразделения милиции "Беркут" в г. Севастополе.
Действия правоохранителя повлекли тяжкие последствия в виде потери части территории государства.
В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
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