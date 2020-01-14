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Espreso.tvОбществоНедопустимо уничтожать иновещание под предлогом вещания на оккупированных территориях, - Княжицкий

Недопустимо уничтожать иновещание под предлогом вещания на оккупированных территориях, - Княжицкий

Народный депутат Украины Николай Княжицкий прокомментировал законопроект о системе государственного иновещания
Об этом Княжицкий сказал в эфире телеканала Еспресо.
 
"О системе иновещания - предлагается законопроект абсолютно абсурдный, который требует признать иновещанием вещание на временно оккупированных территориях, очевидно, это никакое не иновещание. Конечно, надо работать для людей, которые остались на этих территориях, но нельзя уничтожать систему иновещания, которая важна для того, чтобы представлять позицию Украины в мире. И система иновещания, которая долго строилась, фактически полностью уничтожена нынешней властью ", - заявил нардеп.
 
Княжицкий добавил, что этот закон - "последняя точка" для уничтожения системы иновещания.
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