Наемники российской ЧВК "Вагнер" начали отход с линии фронта в Ливии, - СМИ
Об этом сообщает The Libya Observer .
"Командующий резервных сил ливийской армии под командованием президентского совета Насер Аммар подтвердил, что многие наемников из группы "Вагнера" начали отходить с линии фронта на юге Триполи", - говорится в сообщении.
Аммар отметил, что большинство наемных боевиков уже отошли, однако некоторые остаются на передовой, чтобы обеспечить безопасный выход других.
Командующий добавил, что сейчас на участках фронта Салах аль-Дин, Ярмук, Халлатат и Абу Салим находится более 500 российских наемников.
Как отмечается, вывод российских боевиков началось после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщалось, официально РФ не участвует в боевых действиях, которые продолжаются в Ливии (так же, как и в Украине) на протяжении нескольких лет. Фактически российские военные оказывают масштабную помощь одной из сторон конфликта, а именно - фельдмаршалу Халифу Хафтару, который установил надежный контроль над востоком страны. По данным СМИ, российский союзник в Ливии обещал отдать РФ "нефть, железную дорогу и автомобильные трассы".
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