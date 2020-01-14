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Espreso.tvОбществоНаемники российской ЧВК "Вагнер" начали отход с линии фронта в Ливии, - СМИ

Наемники российской ЧВК "Вагнер" начали отход с линии фронта в Ливии, - СМИ


фото: ssu.gov.ua
Командующий резервными силами ливийской армии под командованием президентского совета Насер Аммар заявил, что многие боевики среди наемников российской ЧВК "Вагнер" начали отходить с линии фронта в южной части Триполи

Об этом сообщает The Libya Observer .

"Командующий резервных сил ливийской армии под командованием президентского совета Насер Аммар подтвердил, что многие наемников из группы "Вагнера" начали отходить с линии фронта на юге Триполи", - говорится в сообщении.

Аммар отметил, что большинство наемных боевиков уже отошли, однако некоторые остаются на передовой, чтобы обеспечить безопасный выход других.

Командующий добавил, что сейчас на участках фронта Салах аль-Дин, Ярмук, Халлатат и Абу Салим находится более 500 российских наемников.

Как отмечается, вывод российских боевиков началось после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщалось, официально РФ не участвует в боевых действиях, которые продолжаются в Ливии (так же, как и в Украине) на протяжении нескольких лет. Фактически российские военные оказывают масштабную помощь одной из сторон конфликта, а именно - фельдмаршалу Халифу Хафтару, который установил надежный контроль над востоком страны. По данным СМИ, российский союзник в Ливии обещал отдать РФ "нефть, железную дорогу и автомобильные трассы".

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