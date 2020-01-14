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Espreso.tvОбществоНацбанк разрешил работу в Украине еще одной международной платежной системы

Нацбанк разрешил работу в Украине еще одной международной платежной системы

Национальный банк Украины согласовал условия для захода в Украину международной платежной системы Clear Junction

Соответствующее решение в Нацбанке приняли 13 января, сообщила пресс-служба регулятора.

"Международная платежная система Clear Junction стала тринадцатой зарегистрированной в Украине международной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент", - сообщили в Нацбанке.

Clear Junction - зарегистрированная в Великобритании платежная система, которая начала свою работу в 2016 году. Согласно выданных лицензий, эта платежная система может работать в 31 стране европейской экономической зоны.

В Нацбанке отмечают, что выход Clear Junction на украинский рынок будет способствовать развитию платежных систем и упростит денежные переводы украинцев из-за рубежа и расчеты иностранцев, работающих в Украине.

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