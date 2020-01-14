Нацбанк разрешил работу в Украине еще одной международной платежной системы
Соответствующее решение в Нацбанке приняли 13 января, сообщила пресс-служба регулятора.
"Международная платежная система Clear Junction стала тринадцатой зарегистрированной в Украине международной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент", - сообщили в Нацбанке.
Clear Junction - зарегистрированная в Великобритании платежная система, которая начала свою работу в 2016 году. Согласно выданных лицензий, эта платежная система может работать в 31 стране европейской экономической зоны.
В Нацбанке отмечают, что выход Clear Junction на украинский рынок будет способствовать развитию платежных систем и упростит денежные переводы украинцев из-за рубежа и расчеты иностранцев, работающих в Украине.
Читайте также
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
-
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
Читайте также
-
-
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие