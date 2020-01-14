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Espreso.tvОбществоНацбанк еще немного укрепил гривну

Нацбанк еще немного укрепил гривну


фото: НБУ
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны на 3 копейки

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом, по состоянию на 14 января официальный курс установлен на уровне 23,93 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,62. Днем ранее официальный курс был 26,58 гривны за евро.

 

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