Нацбанк еще немного укрепил гривну

14 января, 2020, 09:50

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны на 3 копейки

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом, по состоянию на 14 января официальный курс установлен на уровне 23,93 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,62. Днем ранее официальный курс был 26,58 гривны за евро.