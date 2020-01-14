Нацбанк еще немного укрепил гривну
14 января, 2020, 09:50
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны на 3 копейки
Об этом говорится в данных регулятора.
Таким образом, по состоянию на 14 января официальный курс установлен на уровне 23,93 гривны за доллар.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,62. Днем ранее официальный курс был 26,58 гривны за евро.
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