Крымский "суд" снял судимость с журналиста Семены
14 января, 2020, 20:49
Железнодорожный суд Симферополя рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Александра Попкова и крымского журналиста, автора Радио Свобода Николая Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости
Об этом сообщает проект Крим.Реалии.
Решение должно вступить в силу через 10 календарных дней.
Ранее Национальный союз журналистов Украины требовал от правительства Украины и лично президента Владимира Зеленского внести украинского журналиста, крымчанина Николая Семену в список лиц, содержащихся на оккупированных территориях, и способствовать его возвращению на материковую часть Украины в ближайшее время.
Николай Семена - крымский журналист, автор Крым.Реалии, заслуженный журналист Украины.
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