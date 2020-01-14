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Espreso.tvОбществоКрымский "суд" снял судимость с журналиста Семены

Крымский "суд" снял судимость с журналиста Семены


фото: Радіо Свобода
Железнодорожный суд Симферополя рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Александра Попкова и крымского журналиста, автора Радио Свобода Николая Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости

Об этом сообщает проект Крим.Реалии.

Решение должно вступить в силу через 10 календарных дней.

Ранее Национальный союз журналистов Украины требовал от правительства Украины и лично президента Владимира Зеленского внести украинского журналиста, крымчанина Николая Семену в список лиц, содержащихся на оккупированных территориях, и способствовать его возвращению на материковую часть Украины в ближайшее время.

Николай Семена - крымский журналист, автор Крым.Реалии, заслуженный журналист Украины.

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