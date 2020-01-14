Крымский "суд" снял судимость с журналиста Семены

14 января, 2020, 20:49



фото: Радіо Свобода

Железнодорожный суд Симферополя рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Александра Попкова и крымского журналиста, автора Радио Свобода Николая Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости