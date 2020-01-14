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Espreso.tvОбществоКонец "семерки": Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7

Конец "семерки": Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft официально прекратила техническую поддержку операционной системы Windows 7

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

"Этот 10-летний период закончен, и Microsoft прекратила поддержку Windows 7, чтобы сконцентрировать инвестиции в поддержку более новых технологий и потрясающих новых взаимодействий. Поддержка Windows 7 прекращена 14 января 2020 года", - сообщили в Microsoft.

Там отметили, что компьютеры с этой версией операционной системы будут продолжать функционировать, но корпорация Microsoft больше не будет предоставлять:

  • техническую поддержку по любым вопросам;

  • обновление программного обеспечения;

  • обновление и исправление системы безопасности.

В связи с прекращением расширенной поддержки Windows 7 компания Microsoft рекомендовала пользователям перейти на версию Windows 10, причем не просто обновить ОС, а купить новое устройство, чтобы избежать проблем несовместимости определенных компонентов и драйверов с устаревшим оборудованием.

Отметим, в настоящее время во всем мире насчитывается более 440 млн пользователей Windows 7 - в декабре доля этой ОС составляла 26,79%, тогда как на долю Windows 10 приходится 65,4%. В сентябре прошлого года во всем мире насчитывалось более 900 млн устройств под управлением Windows 10.

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