Конец "семерки": Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7

14 января, 2020, 11:11

Корпорация Microsoft официально прекратила техническую поддержку операционной системы Windows 7

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

"Этот 10-летний период закончен, и Microsoft прекратила поддержку Windows 7, чтобы сконцентрировать инвестиции в поддержку более новых технологий и потрясающих новых взаимодействий. Поддержка Windows 7 прекращена 14 января 2020 года", - сообщили в Microsoft.

Там отметили, что компьютеры с этой версией операционной системы будут продолжать функционировать, но корпорация Microsoft больше не будет предоставлять:

техническую поддержку по любым вопросам;

обновление программного обеспечения;

обновление и исправление системы безопасности.

В связи с прекращением расширенной поддержки Windows 7 компания Microsoft рекомендовала пользователям перейти на версию Windows 10, причем не просто обновить ОС, а купить новое устройство, чтобы избежать проблем несовместимости определенных компонентов и драйверов с устаревшим оборудованием.

Отметим, в настоящее время во всем мире насчитывается более 440 млн пользователей Windows 7 - в декабре доля этой ОС составляла 26,79%, тогда как на долю Windows 10 приходится 65,4%. В сентябре прошлого года во всем мире насчитывалось более 900 млн устройств под управлением Windows 10.