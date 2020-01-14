Канал вещания на оккупированные территории может возглавить режиссер "Слуги народа" россиянин Кирющенко, - СМИ

14 января, 2020, 19:26

Государственный канал для вещания на временно оккупированные территории может возглавить режиссер и сценарист сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко

Об этом сообщила в Facebook журналист, блогер "Детектор медиа" Юлия Крапивина.

"На срочно реформированном UATV был режиссер сериала "Слуга народа" на 1 + 1, проводили экскурсию для Александра Адольфовича Кирющенко. Здесь нужно напомнить о неудачной попытке Адольфовича в ноябре попытать счастья и возглавить Госкино Украины. Пусть подняли и не дали. И, как вы понимаете, обзорная экскурсия, вероятно, может быть новогодним подароком для не чужого для Владимира Зеленского человека в виде должности генерального директора канала оккупированных территорий, на котором собираются вещать на русском языке, и будет он развлекательно-информационным, и только в такой последовательности", - написала Крапивина.

Журналистка также предположила, что эфир новосозданного канала будут наполнять низкопробными шоу.

"Это не весь пи***ц, потому программная сетка будет состоять из гнидников медиагруппы Коломойского, Пинчука и Ахметова, а на телеканале СТБ, как вы понимаете, есть чем поделиться (сарказм). Битвой экстрасенсов рассчитывают стучать в украинские сердца соотечественников. Правда это мило? Нет. Так вот. На этом канале уже устроили сестру одного из руководителей дивизиона на StarLightMedia, где до недавнего времени работал Владимир Бородянский", - добавила Крапивина.

Российское издание "Коммерсантъ" также связало визит Кирющенко на UATV с его возможным назначением руководителем вещателя на оккупированные территории.

"У нового канала, название которого еще не объявлено, все еще отсутствует генеральный директор. Не исключено, что им станет партнер Владимира Зеленского по работе над сериалом "Слуга народа" режиссер Алексей Кирющенко. Об этом косвенно свидетельствует посещение господином Кирющенко телеканала UATV за несколько дней до прекращения работы сразу трех его иностранных редакций", - пишет издание.

При этом "Коммерсантъ" напоминает, что Кирющенко является гражданином РФ.