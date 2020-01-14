Камерунский футболист назвал Милевского любимым расистом

14 января, 2020, 16:19

Камерунский защитник брестского "Динамо" Кики Габи назвал своего одноклубника Артема Милевского любимым расистом

Об этом Кики Габи написал в Instagram, приветствуя бывшего форварда сборной Украины с днем рождения.

"С днем рождения тебя, мой любимый расист. Увидимся скоро. Я тебя целую. Наслаждаюсь этим прекрасным днем. Надеюсь, ты сохранил банан для меня", - написал Кики Габи.

12 января Милевскому исполнилось 35 лет.