Камерунский футболист назвал Милевского любимым расистом
14 января, 2020, 16:19
Камерунский защитник брестского "Динамо" Кики Габи назвал своего одноклубника Артема Милевского любимым расистом
Об этом Кики Габи написал в Instagram, приветствуя бывшего форварда сборной Украины с днем рождения.
"С днем рождения тебя, мой любимый расист. Увидимся скоро. Я тебя целую. Наслаждаюсь этим прекрасным днем. Надеюсь, ты сохранил банан для меня", - написал Кики Габи.
12 января Милевскому исполнилось 35 лет.
- В конце декабря 2019 г. Артем Милевский и полузащитник Александр Нойок попали в символическую сборную чемпионата Беларуси по футболу.
Читайте также
-
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ