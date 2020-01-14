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Espreso.tvСпортКамерунский футболист назвал Милевского любимым расистом

Камерунский футболист назвал Милевского любимым расистом


фото: Instagram
Камерунский защитник брестского "Динамо" Кики Габи назвал своего одноклубника Артема Милевского любимым расистом

Об этом Кики Габи написал в Instagram, приветствуя бывшего форварда сборной Украины с днем рождения.

"С днем рождения тебя, мой любимый расист. Увидимся скоро. Я тебя целую. Наслаждаюсь этим прекрасным днем. Надеюсь, ты сохранил банан для меня", - написал Кики Габи.

12 января Милевскому исполнилось 35 лет.

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