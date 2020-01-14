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Espreso.tvОбществоГАСК требует структурного реформирования и правильного распределения функциональных обязанностей, - Елена Костенко

ГАСК требует структурного реформирования и правильного распределения функциональных обязанностей, - Елена Костенко


фото: 24tv
Руководитель ГАСК Елена Костенко инициировала разработку внутренней структурной реформы ведомства по разделению функциональных обязанностей, чтобы устранить очевидные и незаконные противоречия в работе

По словам Елены Костенко, уже после первого анализа работы подразделений ДАБИ она обнаружила, что структура ведомства и функциональные обязанности работников не соответствуют закону о Центральных органах исполнительной власти.

По словам руководителя ГАСК, многие сферы ответственности в ведомстве дублируются между собой. Поэтому, Елена Костенко видит, как одно из направлений реформирования работы Инспекции, совершенствование следующих вещей: разграничение деятельности ГАСК как контрольного органа от деятельности ДАБИ как органа лицензирования, разрешительного органа и органа надзора, а также распределение функций с точки зрения кадровой политики.

"В органа есть четыре функции и они между собой должны быть разведены. Потому что сейчас мы контролерам предоставляем право быть одновременно и контроллерами и надзирателями, тем самым мы нарушаем принцип административного обжалования. Все между собой системы вышли сочетанными, мы сами себе выдаем разрешения и сами себя контролируем", - подчеркнула Елена Костенко.

Руководитель Госархстройинспекции также отметила, что не все функциональные обязанности работников в существующем положении об Инспекции определены корректно. "Очевидно, что требует совершенствования положения в части правильного определения понятий: контролю, надзору, лицензирования и разрешительной системы. Есть функция, которая описана в законе, она должна так и отразиться в положении Кабмина. Однако положение не всегда этим законам коррелируют", - отметила руководитель ГАСК.

Председатель ГАСК отметила, в Инспекции также будут изменены квалификационные требования к лицам, которые будут принимать на работу в Инспекцию. "Чтобы не допустить коррупционного риска и не допустить произвольного принятия решений должностными лицами, нужно как можно определить сферу их компетенции, пределы права в которых они действуют. Тогда в каждой должностного лица будет меньше шансов поддаться на третьи влияния", - добавила Костенко.

Елена Костенко отметила, что структурно-функциональная реформа Даби будет совмещена с оценкой качества работы сотрудников и будут сделаны организационные выводы. Вместе с тем, по словам Елены Костенко, сейчас разрабатывается нормативная база для законного стимулирования и повышения оплаты труда.

Напомним, что Кабинет Министров Украины 24 декабря назначил Елену Костенко первым заместителем председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) Украины, а 27 декабря на Костенко было возложено исполнение обязанностей председателя ГАСК.

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