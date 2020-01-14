День в зоне ООС: двое военных ранены
Об этом сообщает Пресс-центр ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
неподалеку Новотроицкого и Марьинки - из стрелкового оружия;
вблизи населенного пункта Невельское - из крупнокалиберных пулеметов.
Пять обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
рядом с Луганским - со станковых противотанковых гранатометов;
трижды в районе населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем 122 калибра - 8 снарядов, из минометов калибра 120 мм - 28 мин, с 82-мм миномета - 8 мин, а также применил автоматические гранатометы;
вблизи Крымского - из миномета калибра 82 мм - 8 мин и из крупнокалиберных пулеметов.
Сегодня, 14 января, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезены более 3900 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.
На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.
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