День в зоне ООС: двое военных ранены

14 января, 2020, 18:09

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает Пресс-центр ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

неподалеку Новотроицкого и Марьинки - из стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Невельское - из крупнокалиберных пулеметов.

Пять обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

рядом с Луганским - со станковых противотанковых гранатометов;

трижды в районе населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем 122 калибра - 8 снарядов, из минометов калибра 120 мм - 28 мин, с 82-мм миномета - 8 мин, а также применил автоматические гранатометы;

вблизи Крымского - из миномета калибра 82 мм - 8 мин и из крупнокалиберных пулеметов.

Сегодня, 14 января, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезены более 3900 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.