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Espreso.tvОбществоДело "Хизб ут-Тахрир": Денисова заявила об ухудшении здоровья удерживаемого в РФ политзаключенного Джаппарова

Дело "Хизб ут-Тахрир": Денисова заявила об ухудшении здоровья удерживаемого в РФ политзаключенного Джаппарова

У политического заключенного Айдер Джаппарова, которого держат в СИЗО в оккупированном Крыму, из-за непредоставления медицинской помощи образовалась опухоль

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"У незаконно задержанного крымского татарина появилась опухоль на нижней челюсти под правым восьмым нижним зубом, которая переходит в гортань. Из-за чего он не может открывать рот и глотать. Вследствие неоказания медицинской помощи у гражданина Украины жалобы на постоянную сильную зубную и головную боль", - написала Денисова.

Она отметила, что то, что произошло, противоречит нормам ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и п. 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30 августа 1955 г., одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры для восстановления прав Айдера Джаппарова - провести полное медицинское обследование и оказать квалифицированную медицинскую помощь", - отметила Денисова.

Айдера Джаппарова российские силовики задержали 10 июня 2019 г. по делу об организации "Хизб ут-Тахрир", которую считают в РФ террористической.

 

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