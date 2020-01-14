Дело экс-беркутовцев: в суде заявили, что могут сообщить о вмешательстве в работу со стороны прокуратуры
Об этом сообщил судья Сергей Дячук, передает Тиждень.
"Накануне нового года из украинских СМИ суд узнал, что Генпрокуратура сделала заявление о работе нашего суда присяжных, а именно о том, что после изменения меры пресечения подозреваемые (экс-беркутовцы, - ред.) будут появляться на судебные заседания. Также ГПУ заявила , что если этого не произойдет, Святошинский райсуд примет решение об их розыске и продолжит свою работу в формате заочного производства", - заявил Дячук.
Он добавил, что возмущен, что Генпрокуратура, которая является стороной процесса по делу о расстрелах на Институтской, "позволяет себе указывать, как должен действовать суд".
"Такого права (давать суду указания, - ред.) не имеют никакие чиновники... Учитывая заявления Генпрокуратуры, у стороннего наблюдателя может возникнуть впечатление, что суд - это структурное подразделение ГПУ", - добавил Дячук
Он также отметил, что с пониманием относится к тому, что Генпрокуратура должна давать объяснения, связанные с делом о расстрелах на Институтской. однако, по мнению Дячук, Генпрокуратуре "целесообразно было бы комментировать действия работников прокуратуры, и не говорить, что должен делать суд".
"Судя по всему, учитывая, что наш судебный процесс еще не завершен, по требованию закона суд присяжных рассмотрит возможность сообщения о вмешательстве в работу суда", - сообщил Дячук и еще раз подчеркнул, что Святошинский райсуд до сих пор никак не поставлен в известность о том, что произошло .
- Ранее сообщалось, что новую группу прокуроров по делу о расстрелах на Институтской отвели из-за сомнений в их независимости.
- В суде по делу о расстреле Евромайдана 20 февраля 2014 г. объявили перерыв на более двух месяцев - до 17 марта
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти