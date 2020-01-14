Дело экс-беркутовцев: в суде заявили, что могут сообщить о вмешательстве в работу со стороны прокуратуры

14 января, 2020, 22:42

В Святошинском райсуде рассматривают возможность сообщить о вмешательстве в работу суда со стороны Генпрокуратуры

Об этом сообщил судья Сергей Дячук, передает Тиждень.

"Накануне нового года из украинских СМИ суд узнал, что Генпрокуратура сделала заявление о работе нашего суда присяжных, а именно о том, что после изменения меры пресечения подозреваемые (экс-беркутовцы, - ред.) будут появляться на судебные заседания. Также ГПУ заявила , что если этого не произойдет, Святошинский райсуд примет решение об их розыске и продолжит свою работу в формате заочного производства", - заявил Дячук.

Он добавил, что возмущен, что Генпрокуратура, которая является стороной процесса по делу о расстрелах на Институтской, "позволяет себе указывать, как должен действовать суд".

"Такого права (давать суду указания, - ред.) не имеют никакие чиновники... Учитывая заявления Генпрокуратуры, у стороннего наблюдателя может возникнуть впечатление, что суд - это структурное подразделение ГПУ", - добавил Дячук

Он также отметил, что с пониманием относится к тому, что Генпрокуратура должна давать объяснения, связанные с делом о расстрелах на Институтской. однако, по мнению Дячук, Генпрокуратуре "целесообразно было бы комментировать действия работников прокуратуры, и не говорить, что должен делать суд".

"Судя по всему, учитывая, что наш судебный процесс еще не завершен, по требованию закона суд присяжных рассмотрит возможность сообщения о вмешательстве в работу суда", - сообщил Дячук и еще раз подчеркнул, что Святошинский райсуд до сих пор никак не поставлен в известность о том, что произошло .